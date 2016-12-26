26.12.2016 17:53:02

Nevşehir'den Halep'e 3 TIR gıda yardımı gönderildi

Nevşehir Valiliği tarafından başlatılan Halep'e yardım kampanyası çerçevesinde 3 TIR gıda ve çeşitli malzemeler ile yüklü TIR dualar eşliğinde Halep'e uğurlandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Nevşehir Valiliği tarafından başlatılan Halep'e yardım kampanyası çerçevesinde 3 TIR gıda ve çeşitli malzemeler ile yüklü TIR dualar eşliğinde Halep'e uğurlandı.Nevşehir Valiliği tarafından 'Halep İçin İnsanlık Ölmesin' sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 3 TIR gıda yardımı dualar eşliğinde Halep'e gönderildi. Düzenlenen programa Nevşehir Vali Yardımcısı Hasan Kayhan, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, İl Müftüsü Yakup Öztürk ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program daha sonra Vali Yardımcısı Hasan Kayhan'ın konuşması ile devam etti. Kayhan, "Bugün yine burada 3 tane TIR'ımızı muhtaç kardeşlerimize 'Halep için insanlık ölmesin' sloganı ile başlatmış olduğumuz yardım kampanyası çerçevesinde gönderiyoruz. Mevla'ya ne kadar hamt etsek azdır ki bu Müslüman kardeşlerimizin zor günlerinde bizler onlara yardım gönderebiliyoruz. Ben başta müftümüzü olmak üzere tüm müftülük çalışanlarına gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün dua okuması ile devam eden program sonunda ise Nevşehir'den 3 TIR gıda yardımı Halep'e gönderildi.