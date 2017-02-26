27.02.2017 11:36:16

Nevşehir'de U17 maçlarında finale kalan takımlar belli oldu

Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl temsilciliği tarafından düzenlenen U17 maçlarında yarı final maçları hafta sonunda oynandı.

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Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl temsilciliği tarafından düzenlenen U17 maçlarında yarı final maçları hafta sonunda oynandı.Nevşehir ASKF ve futbol il temsilciliği tarafından düzenlenen U17 maçlarında hafta sonunda oynana yarı final maçları sonrasında Diyanetsporu 1-0 mağlup eden Kapadokya Nevşehir spor ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gençlik ve spor kulübünü 11-0 mağlup eden Nevşehir Gençlik ve Spor Kulübü final maçında karşılaşacak.ASKF ve Futbol il temsilciliği tarafından Nevşehirspor G.K ve Kapadokya Nevşehirspor arasından oynanacak olan final maçının 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanıyor.