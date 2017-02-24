24.02.2017 10:42:42

Nevşehir'de Ocak ayında 176 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayında konut satış sayılarına göre Nevşehir'de Ocak ayında 176 konutun satıldığı açıklandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayında konut satış sayılarına göre Nevşehir'de Ocak ayında 176 konutun satıldığı açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu TR71 bölge illerinde Ocak ayında yapılan konut satışlarına göre Nevşehir'de 58'i ipotekli satış olmak üzere 176 konut satıldı. Nevşehir'in yanı sıra Kırıkkale'de 143'ü ipotekli satış olmak üzere 266 konut, Aksaray'da 141'i ipotekli satış olmak üzere 425 konut, Niğde'de 125'i ipotekli satış olmak üzere 340 konut, Kırşehir'de 97'si ipotekli satış olmak üzere 273 konut satışı gerçekleştirildi.