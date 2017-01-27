27.01.2017 11:55:34

Nevşehir'de kapalı köy yolu bulunmuyor

Nevşehir'de önceki gün başlayan kar yağışı sonrasında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler 24 saat boyunca aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

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Nevşehir'de önceki gün başlayan kar yağışı sonrasında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler 24 saat boyunca aralıksız çalışmalarına devam ediyor.Nevşehir'de 25 Ocak Çarşamba gününden itibaren başlayan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler aralıksız çalışıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli yaptığı açıklamada, Çarşamba gününden itibaren yağan yoğun kar yağışı nedeniyle karla mücadele ekiplerimiz vardiyalı bir şekilde 24 saat görev yapmaktadırlar. Sorumluluk sahamızda olan köy yollarında kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız sorumluluk sahamızda karşılaştıkları olumsuzlukları idaremiz bünyesinde kurulan kriz merkezine bildirebilirler" dedi.