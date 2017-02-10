10.02.2017 22:39:42

Nevşehir'de huzur operasyonu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından diğer iller ile eş zamanlı olarak huzur operasyonu yapıldı.

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından diğer iller ile eş zamanlı olarak huzur operasyonu yapıldı.Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de huzur uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Asayiş Şube, Terör Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il giriş ve çıkışlarında yol kontrolü yapıldı. Araçlarda arama yapan ekipler, araç içerisinde bulunan şahısların da GBT kontrolünü yaptılar.Vatandaşlar, yapılan uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade ettiler. Polis tarafından aracında ve üzerinde arama yapılan bir vatandaş, yol kontrolleri konusunda son derece memnun olduklarını ve uygulamanın sık sık yapılmasını gerektiğini ifade ederek, vatandaşların polislere yardımcı olması gerektiğini söyledi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kontrolleri sonrasında ise umuma açık iş yerleri denetlendi.