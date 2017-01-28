28.01.2017 23:14:55

Nevşehir'de huzur operasyonu

Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen 'Huzur' operasyonu kapsamında Nevşehir il genelinde 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen "Huzur" operasyonu kapsamında Nevşehir il genelinde 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kentin giriş çıkış noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirilirken narkotik köpeği ise umuma açık olan iş yerlerinde uyuşturucu madde araması yaptı. Türkiye genelinde akşam saatlerinde başlayan "Türkiye Huzur" uygulaması kapsamına Nevşehir'de 7 ilçede 300 polisin katılımı ile başta şehir merkezinin giriş çıkışları olmak üzere ilçelerin giriş ve çıkışlarında sabit yol uygulaması yapıldı. Uygulamaya narkotik, mali, terör, kaçakçılık ve organize, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu yaklaşık 300 polis katıldı.Nevşehir il merkezinde bulunan umuma açık olan iş yerlerinde narkotimler ilk kez görev alırken Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli "Irmak" isimli narkotik köpeği de iş yerlerinde uyuşturucu madde aradı. İş yerlerini didik didik arayan Irmak isimli narkotik köpeği vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.