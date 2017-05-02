02.05.2017 23:07:20

Nevşehir'de FETÖ/PDY soruşturması

3 kişi tutuklandı

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, esnaf Mustafa S. ile üniversite öğrencisi Muammer Y. ve KHK ile memuriyetten ihraç edilen vergi müfettiş yardımcısı Abdulkerim K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.