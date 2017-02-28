28.02.2017 23:37:47

Nevşehir'de FETÖ operasyonu

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 eski askerden biri tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 eski astsubayın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen astsubaylardan Cemil E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, G.A, A.U, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin Hatay, Mardin, Isparta ve Eskişehir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 eski astsubay gözaltına alınmıştı.



