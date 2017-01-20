20.01.2017 21:29:49

Nevşehir'de FETÖ'den 9 tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 1 doktor, 8 öğretmen tutuklandı.

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 1 doktor, 8 öğretmen tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamadı, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan doktor Cüneyt G., öğretmenler Yasin Y., Yakup G., Sedat D., Kenan Ş., İrfan A., Hasan K., Ekrem D., Çetin D. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır" denildi.