31.01.2017 21:40:47

Nevşehir'de FETÖ'den 7 kişi tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklandı.

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 5 asker, 1 polis ve 1 öğrenci olmak üzere 7 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan öğrenci Melek D., polis memuru Eyüp A., uzman jandarmalar Nihat A., Erken T., astsubaylar Dilek T., Fatih B. ve Gökhan K. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği'nce ayrı ayrı tutuklanmışlardır" denildi.