28.02.2017 23:27:45

Nevşehir'de FETÖ'den 1 asker tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 askerden biri tutuklandı.

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 askerden biri tutuklandı.Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli Mardin, Isparta, Hatay ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan astsubaylar Gökhan A., Ahmet U., Abdullah Ç., Serkan K. ve Cemil E., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Astsubay Cemil E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer askerler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.