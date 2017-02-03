04.02.2017 00:39:26

Nevşehir'de FETÖ'dan 3 asker, 1 öğretmen tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 3 kişi tutuklandı.

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 3 kişi tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 1 teğmen, 2 astsubay ve 1 öğretmen olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan üst teğmen Mustafa Y. astsubaylar Ali K. Onur Y. öğretmen Zekiye Yeliz I. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır" denildi.