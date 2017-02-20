20.02.2017 20:04:03

Nevşehir'de FETÖ'dan 1 öğrenci tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir üniversite öğrencisi tutuklandı.

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir üniversite öğrencisi tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında üniversite ablası olduğu iddia edilen ve aynı zamanda "ByLock" kullanıcı olan üniversite öğrencisi Rabia Ş. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.