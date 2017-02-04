04.02.2017 09:30:23

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 227 kişi yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri ve huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 227 kişi yakalandı.

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Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri ve huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 227 kişi yakalandı.İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk alanları içerisinde yapılan yol kontrolleri ve huzur uygulamaları sonrasında terör suçundan aranan 3 kişi, kaçakçılık suçlarından aranan 86 kişi, kasten yaralama, hırsızlık, yağma, tehdit ve benzeri suçlardan aranan 19 kişi ve diğer suçlardan aranan 119 kişi olmak üzere 227 kişi yakalandı.Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıslardan 19'u tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.