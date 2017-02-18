18.02.2017 15:29:54

Nevşehir'de balon kazası: 1 ölü

Nevşehir’de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu bir turist hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kapadokya bölgesinden havalanan sıcak hava balonu, Göreme beldesi Karadağ mevkisinde sert iniş yaptı.

Balon sepetinin yere çarpmasının ardından, sepetten düşen Danimarkalı Benny Karl Jessen (54), ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Jessen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özel Kapadokya Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Yakut, yaptığı açıklamada, Jessen'in kaza sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve akciğerinde zedelenme olduğunu, hastanede 45 dakika boyunca müdahale edildiğini ancak kurtarılamadığını belirtti.

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