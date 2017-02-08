08.02.2017 09:17:38

Nevşehir'de 8 öğretmen meslekten ihraç edildi

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerinde bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerinde bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.OHAL Kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerinde bulunduğu 686 sayılı KHK sonrasında Nevşehir'de görev yapan 8 öğretmen meslekten ihraç edildi. Son yayımlanan kararname sonrasında Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde öğretmenlik yapan Nermin Ünal, Aysel Ay, Kozaklı ilçesinde görev yapan Battal Evren, Merve Işık, Nevşehir il merkezinde görev yapan Hale Çilingir, Muammer Çakır, Ülkü Avcı ve Ürgüp ilçesinde görev yapan Çetin Durdu meslekten ihraç edildi.