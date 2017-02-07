07.02.2017 10:49:58

Nevşehir'de 74 bin 586 sığır bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından TR 71 bölgesinde bulunan sığır, koyun ve keçi sayısı açıklandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından TR 71 bölgesinde bulunan sığır, koyun ve keçi sayısı açıklandı.TÜİK tarafından 2016 yılına ait açıklanan hayvan sayısına göre Nevşehir'de 74 bin 586 sığır, 110 bin 259 koyun ve 10 bin 55'te keçi bulunduğu açıklandı. Nevşehir'in yanı sıra TR71 bölgesinde bulunan hayvan sayısını da açıklayan TÜİK verilerine göre Kırıkkale'de 49 bin 657 sığır, 90 bin 391 koyun, 22 bin 582 keçi, Aksaray'da 189 bin 644 sığır, 90 bin 391 koyun, 58 bin 450 keçi, Niğde'de 141 bin 872 sığır, 425 bin 675 koyun, 74 bin 714 keçi, Kırşehir'de 155 bin 849 sığır, 190 bin 540 koyun ve 28 bin 777 keçi bulunduğu açıklandı.