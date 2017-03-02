02.03.2017 10:41:05

Nevşehir'de 2016 yılında 477 çift boşandı

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de 2016 yılında evlilik ve boşanma sayısını açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de 2016 yılında evlilik ve boşanma sayısını açıkladı.TÜİK TR71 Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de 2016 yılından yaşanan evlilik ve boşanma sayıları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Nevşehir'de 2016 yılında 2 bin 188 çift evlenirken, 477 çift ise boşandı.TÜİK TR71 Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında yaşanan evlilik ve boşanma oranlarına göre ise Kırıkkale'de 2 bin 256 çift, Aksaray'da 3 bin 440 çift, Niğde'de 2 bin 787 çift, Kırşehir'de bin 747 çift evlendi.TÜİK TR71 Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde boşanma sayısı ise Kırıkkale'de 450 çift, Aksaray'da 816 çift, Niğde'de 566 çift, Kırşehir'de 378 çift boşandı.