26.02.2017 18:12:28

Neuroland, Bolu'da ilk kez 14Burda AVM'de

Bolu'da ilk kez 14 Burda AVM'de Neuroland Düşünme Gücü etkinliği ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

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Bolu'da ilk kez 14 Burda AVM'de Neuroland Düşünme Gücü etkinliği ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.Bolu'da, Paşaköy Mahallesi D-100 karayolu üzerinde bulunan 14 Burda AVM'de 25 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Neuroland Düşünme gücü etkinliği ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Alışveriş merkezine gelenler, 7 farklı atölyede (slot car, ginger, ball tower, duo,helicopter,robotic arm ve neurogames) cisimlere odaklanarak, EEG teknolojisi destekli sensörlerinin bulunduğu headsetler yardımı ile beynin yaydığı alfa ve beta dalgaları algılanarak objeleri hareket ettirme deneyimi yaşıyorlar.