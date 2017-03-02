02.03.2017 15:19:00

Netaş 2016 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Netaş, 2016 yılındaki Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârını 73 milyon TL'den 91 milyon TL'ye çıkarttı

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Netaş, 2016 yılındaki Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârını 73 milyon TL'den 91 milyon TL'ye çıkarttıNetaş, 2016 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Yazılı yapılan açıklamada; 91 milyon TL Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) açıklayan Netaş, bu alandaki marjını da yüzde 9.4'e yükselttiğini bildirildi.Netaş CEO'su C. Müjdat Altay, "2016 hedeflerimize ulaştığımızı gururla belirtmek isterim. Zorlu pazar koşullarına rağmen FAVÖK'ümüzü 73 milyon TL'den 91 milyon TL'ye yükselttik. FAVÖK marjımızı ise 200 baz puanın üzerinde arttırarak yüzde 9.4'e çıkarttık. Bu olumlu sonucu mümkün kılan temel etkenlerin başında sahip olduğumuz Ar-Ge yeteneği ve birikimi geliyor. 700'ü aşkın mühendisin yer aldığı Ar-Ge merkezimizde, 2016 da yaptığımız çalışmalarla 4.5G gibi büyük bir projeye imza atarken, siber güvenlik gibi ülkemiz için çok kritik önem taşıyan alanlarda milli teknoloji çözümleri ürettik. Diğer taraftan dünyanın en büyük operatörlerine yaptığımız yazılım ihracatıyla bu alandaki liderliğimizi sürdürüyoruz. 2016 yılında yaptığımız 118 patent başvurusu ve Avrupa Ar-Ge kurumlarında aldığımız etkin görevlerden memnuniyet duyuyoruz" dedi.Diğer taraftan servis organizasyonunu günümüz koşullarına ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden yapılandırıldığı verimlilik ve dinamizmin yükselterek neticelere olumlu yansıdığını belirten Altay, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu kapsamda servis portföyümüzdeki 'Yönetilebilir Hizmetler' ve 'Katma Değerli Servis Çözümleri'nin ağırlığını arttırdık. 2016'nın bir diğer başarısı ise uluslararası pazarlardaki çalışmalarımız sonucunda aldığımız sipariş miktarındaki yüzde 220 artıştır".