31.01.2017 00:31:02

Netanyahu-Trump görüşmesinin tarihi açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump ve Başbakan Netanyahu'nun bir araya geleceği tarih açıklandı...

Ajanslarda yer alan habere göre; Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 15 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.

Trump'ın koltuğa oturmasından sonra ilk telefon görüşmesi yaptığı liderler arasında yer alan Netanyahu'nun 15 Şubat günü Beyaz Saray'da olacağını açıklayan Spicer, Trump'ın İsrail'in dostluğuna çok değer verdiğini vurguladı.

Kampanya döneminde ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyabileceğini ifade eden Trump, Netanyahu ile görüşmesinde İsrail Başbakanı'nı Washington'a davet etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması konusunda daha önceki açıklamasında, "Henüz verilmiş bir kararımız yok. İlgili tüm taraflarla görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

15 Şubat'ta Beyaz Saray'da yapılacak görüşmede, büyükelçiliğin taşınması başta olmak üzere iki ülke arasındaki birçok meselenin ele alınması bekleniyor.

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