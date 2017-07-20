20.07.2017 09:02:44

Netanyahu: Putin'e söyledim onları vururum

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in şu ana kadar Suriye'deki Hizbullah hedeflerini onlarca kez vurduğunu söylediğini yazdı.

Haaretz'in haberine göre, Netanyahu kapalı kapılar ardından, ''Putin'e söyledim, eğer onları (İran) Hizbullah'a silah transferi yaparken görürsek, onlara zarar vereceğiz. Ve bunu onlarca kez yaptık'' dedi.

Habere göre, Netanyahu'nun yaptığı gizli konuşma yanlışlıkla başka bir bölümde bulunan muhabirlerin kulaklığına yansıdı.

İsrail, Rusya ve ABD tarafından Suriye'nin güneybatısında ilan edilen ateşkese karşı çıkıyor. İsrail'in ateşkese karşı çıkma gerekçesi ise Lübnan Hizbullahı ve Şii milislerin bölgede daha aktif hale gelecek imkânı bulmalarından duyulan çekince.