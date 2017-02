06.02.2017 19:19:13

Netanyahu protesto edildi

Londra'da temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ziyareti, Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.

İngiltere'de Filistinliler için barış ve adalet kampanyaları yürüten Palestine Solidarity Campaign (PSC) tarafından düzenlenen ve savaş karşıtı "Stop the War Coalition", Filistin'i destekleyen kampanyalar yürüten "El Aksa'nın Dostları", Britanya Müslüman Birliği (MAB) başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum hareketinin destek verdiği gösteri için eylemciler Londra'daki Başbakanlık binası önünde toplandı.

Siyonizm karşıtı Yahudilerin de destek verdiği gösteriye katılan protestocular, eylemde, "Özgür Filistin", "İsrail bir terör devletidir" ve "Tek yaptığınız bomba atmak, sivil öldürmek" gibi sloganlar atarken, Filistin bayrakları ile üzerinde "Filistin'e özgürlük", "Savaş suçlularını burada istemiyoruz" ve "İsrail'in işgali son bulsun" yazılı pankartlar taşıdı.



Protestoya katılan "Palestine Forum in Britain (PFB)" adlı sivil toplum kuruluşunun Sözcüsü Zaher Birawi, yaptığı açıklamada, bir İngiliz vatandaşı olarak, İngiltere Başbakanı'nın Netanyahu ile görüşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmek üzere protestoya katıldığını söyledi.



"Netanyahu savaş suçlusu"



Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak nitelendiren Birawi, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlara yönelik İngiliz hükümetinin lafta iyi şeyler söylediğini ancak konu harekete geçmeye gelince her zaman İsrail devletini desteklediklerini vurguladı.



İngiltere Başbakanı May ile mevkidaşı Netanyahu'nun bugünkü buluşmasını eleştiren Birawi, "Bugün, Theresa May'in (İsrail'in) yasa dışı yerleşim yerleri kararını kınamasını bekliyoruz ancak kınamayı yeterli bulmuyoruz. Filistinliler ve Filistinlileri destekleyen uluslararası toplum olarak işgali bitirmek ve İsraillilerin topraklarımızdan çekilmesi için acil bir desteğe ihtiyaç duyuyoruz." diye konuştu.



Gösteriye katılanlardan insan hakları aktivisti ve emekli İskoç mühendis Rob Langlands da Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak tanımlarken, İngiliz hükümetine bunun gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Laglands, İsrail'in yerleşim birimleri kararının, uluslararası hukuka aykırı olması sebebiyle İngiltere'nin bu kararı kınadığını belirterek, İngiliz hükümetine, bu konuda daha fazla harekete geçmesi çağrısında bulundu.



Başbakanlık önünde karşı gösteri



Bu arada, İngiltere'deki Yahudi toplumunu temsil eden "Jewish Leadership Council" isimli grup ile ülkedeki İsrail destekçisi bazı gruplar da yine Başbakanlık önünde karşı gösteri düzenledi.



İsrail destekçisi grup, Filistin destekçilerinin gösterilerinin düzenlendiği alanın karşısında İsrail bayrakları açarken, "Başbakanımız, Londra'ya hoş geldin" ve "İngiltere ve İsrail, terörizm karşısında bir arada" yazılı pankartlar taşıdı.



Gösteride İsrail'e özgü müzikler çalan İsrail destekçileri, Filistin destekçilerinin olduğu bölgeye doğru, "Sizler savaş, biz ise barış istiyoruz", "Barışa evet, teröre hayır" şeklinde sloganlar attı.



Öte yandan, İsrail destekçilerinin olduğu grupta bulunan bir kişinin de "Trump, Trump, Trump" diye slogan atması dikkati çekti.

Çok sayıdaki polisin yoğun görev yaptığı protesto sırasında iki grup arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.



"İran dünyayı tehdit ediyor"

Netanyahu, İngiliz mevkidaşı May ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, her iki ülkenin de "militan İslam"ın tehdidi altında olduğunu savunarak, İran'ın İsrail için tehdit teşkil ettiğini vurguladı.



Netanyahu, “(İran) İsrail'i yok etmek istiyor. Bunu açıkça söylüyor. Ortadoğu'yu fethetmenin peşinde. Avrupa'yı tehdit ediyor. Batı'yı tehdit ediyor. Dünyayı tehdit ediyor. Kışkırtma üstüne kışkırtma yapıyor. İşte bu nedenle Başkan Trump'ın İran'a karşı yeni yaptırımlar konusundaki ısrarını memnuniyetle karşılıyorum. Bence başka ülkeler de bu yolu izlemeli, sorumluluk sahibi ülkeler kesinlikle izlemeli.” görüşünü dile getirdi.



May'le görüşmesinde “İran'ın saldırganlığının” yanıtsız kalmamasının nasıl sağlanabileceğini ele almak istediğini ifade eden Netanyahu, “Komşularımızla barış arayışından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Sorunlar var ama aynı zamanda bölgesel ve küresel değişimlerin getirdiği yeni ve ilginç fırsatlar da var. Bunları da tartışmak istiyorum.” diye konuştu.



Netanyahu, İngiltere'ye 2015 yılında yaptığı ziyarette de protesto edilmişti. Yüzlerce gösterici, yine Başbakanlık binası önünde toplanarak, Netanyahu'nun İngiltere'ye ziyareti ile İngiliz hükümetinin Netanyahu'yu ülkeye davetini eleştirmişti.

