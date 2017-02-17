17.02.2017 16:14:24

Nesine.Com Eskişehir Basket, Türk Telekom'u konuk edecek

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Nesine.Com Eskişehir Basket, evinde yarın Türk Telekom'u konuk edecek.

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Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Nesine.Com Eskişehir Basket, evinde yarın Türk Telekom'u konuk edecek.Bir üst lige çıkmanın hesaplarını yapan Nesine.Com Eskişehir Basket, Türkiye Basketbol 1. Ligi 24. haftasında Türk Telekom'u, yarın saat 17.00'de Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda konuk edecek. Play-offlar için hafta sayan Eskişehir temsilcisi, taraftarının da desteğini alarak Ankara temsilcisini eli boş göndermek istiyor. Koç Brad Greenberg yönetiminde hafta boyunca çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, mücadeleyi kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Ligin ilk yarısında karşılaşan iki ekipten galip gelen 79-70'lik skorlar Nesine.Com Eskişehir Basket olmuştu.Karşılaşma öğrencilere ücretsizNesine.com Eskişehir Basket ile Türk Telekom arasında yarın oynanacak maçı öğrencilerin ücretsiz izleyebileceği, diğer taraftarların ise biletleri salondaki gişeden 5 TL'ye alabilecekleri bildirildi. Ayrıca karşılaşmadan 1 saat önce Espark Alışveriş Merkezi önünden salona ücretsiz servis kaldırılacağı ve maç öncesi ve maç esnasında devlerin isim sponsoru Nesine.com'un salonda çeşitli etkinlikler düzenleyeceği belirtildi.Marshall'ın durumu maç saati belli olacakNesine.com Eskişehir Basket'in yıldızı Sean Marshall, antrenmanda yaşadığı problem sonrası tedavisine hemen başlandı. Dün MR'ı çekilen Marshall'ın Türk Telekom maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Öte yandan siyah-kırmızılı ekipte kaptan Özgün Önver'in sakatlığı sürerken oyuncunun maçta oynayamayacağı ifade edildi.