06.05.2017 08:45:27

Nemrut Krater Gölü ilk ziyaretçilerini ağırladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük ve dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olma özelliğini sahip olan Nemrut Krater Gölü, yılın ilk ziyaretçilerini ağırladı.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük ve dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olma özelliğini sahip olan Nemrut Krater Gölü, yılın ilk ziyaretçilerini ağırladı.Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'mükemmeliyet ödülü' alan Nemrut Krater Gölü, sezonu İranlı turistlerle açtı. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) öncülüğünde turizm atağı için Bitlis'e gelen İranlı 32 turizm acente firma temsilcisi, Nemrut Krater Gölünü ziyaret etti. Doğası ve manzarası ile eşsiz bir güzellik sunan Nemrut Krater Gölü, İranlı turistleri adeta kendisine hayran bıraktı. Gördükleri manzara karşısında adeta mest olan İranlı turistler, seyrine doyumsuz güzelliği bulunan Nemrut Krater Gölünün manzarasını fotoğrafladılar. Bu yıl ilk olarak İranlı turistleri ağırlayan Nemrut Krater Gölü, her yıl binlerce turisti misafir ediyor.Ziyaretle ilgili bilgilendirmede bulunan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, Bitlis-İran arasındaki turizm ve ticaret atağını geliştirmek amacıyla Bitlis'e davet ettikleri İranlı acente grubuyla Nemrut Krater Gölünü ziyaret ettiklerini söyledi. İranlı grupla gerçekleştirdikleri ziyaretle Nemrut Krater Gölünde sezonu açtıklarını ifade eden Cengiz Şahin, "Şu anda Nemrut Krater Gölündeyiz. TATSO olarak bu yılın ilk misafir kafilesini İran'dan Bitlis'e getirerek, Nemrut Krater Gölüne ilk ziyaret sezonunu açtık. Allah'ın izniyle bu sezonun turizm anlamında iyi geçeceğine inanıyoruz. Daha sonrasında da gelecek olan bütün turist kafilelerimizi Nemrut Krater Gölüne getirerek bu doğa harikası yerin herkes tarafından tanınmasını sağlayacağız. İnşallah burada turizm anlamındaki çalışmalar tamamlandığı vakit, sadece İran'la sınırlı kalmayarak dünyanın dört bir yanından gelecek olan turistleri burada ağırlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.Gruba eşlik eden Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği üyeleri Ecevit Karaman ve Yahya Taşar ise, bölgeye gelecek olan turistlerin konaklama anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için gerekli altyapı çalışmasını yaptıklarını belirterek, şimdiden turist kafilelerini beklediklerini ifade etti.İranlı acente temsilcilerinden Celil Abbasi de, bölgenin çok güzel ve görülmesi gereken bir yer olduğunu belirtti. İran'dan bölgeye turist getirmek için girişimlerde bulunacaklarını kaydeden Abbasi, bölgeyi gezip gördükten sonra İran'a döner dönmez, Bitlis'in turist akınına uğramasını sağlayacaklarını kaydetti.Bitlis'e ilk defa geldiğini dile getiren Mehti İmra ise, herkesin bölgeyi görmesini tavsiye ettiğini vurgulayarak, Nemrut Krater Gölüne hayran kaldığını ifade etti.İranlı turistlerden Leyla Rehper ise, "Bugün Nemrut Krater Gölüne geldik. Burası çok güzel ve harika bir manzarası var. Gerçekten inanılmaz, müthiş bir yer. Bir sürü fotoğraf çektik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.