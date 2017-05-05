06.05.2017 09:57:02

Nektarin kızardıkça üreticisi güldü

Çukurova'da son yıllarda sebze üretiminden umduğunu bulamayan çiftçiler örtüaltı turfanda meyveciliğe yönelirken, nektarin en çok tercih edilen ürünler içinde yer alıyor.

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Çukurova'da son yıllarda sebze üretiminden umduğunu bulamayan çiftçiler örtüaltı turfanda meyveciliğe yönelirken, nektarin en çok tercih edilen ürünler içinde yer alıyor.Özellikle Mersin ve Adana yöresinde gittikçe artan üretimiyle nektarin iç piyasa ve yakın pazar Kuzey Irak'ta aranan ürünler içinde kendine yer buldu.Mersin'in Erdemli ilçesinde kilosu 5 lirayı bulan örtü altı nektarinin üreticisinin yüzünü güldürdü. İlçenin örtü altı üretim merkezlerinden Üçtepe bölgesinde sebzeden umduğunu bulamayan çiftçiler daha az işçilik ve daha iyi bir kazanç sağlayan örtüaltı turfanda nektarine yöneldi.5 yıl önce 2 dönümlük sebze serasını turfanda meyvecilik için yeniden hazırladığını belirten üretici İshak Kuyugöz, "Buradan şuan 5-6 ton mahsül bekliyoruz. Kilosunu 5 liradan satmaktayız. İnşallah fiyatlarda böyle gider, faydalanırız. 5 yıl önce alternatif olarak bu meyvemizi diktik" dedi.Nektarinin bir yıl içinde ürün vermeye başladığını anlatan Kuyugöz, "1 yıl içinde ürün verdi ve ekonomiye katkı sağladı. 12 ayda 40 günlük bir işçiliği oluyor. 12 ayda 40 gün. İşgücü az. Yetkililer girdi masraflarını da biraz aşağıya çekerlerse biraz daha iyi olacak" diye konuştu.İhracatın fiyatı da etkilediğini ifade eden Kuyugöz, "Bu mahsülden Mersin Adana bölgesinde epey var. İhracatı da artarsa yüzümüz biraz daha gülecek" şeklinde konuştu.Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, sebze üretiminden umduğunu bulamayan çiftçilerin örtü altı arternatif olarak meyveciliğe yöneldiğini belirtti.Yörede örtü altı nektarinin hasadının sürdüğünü ifade eden Şahin, "Erdemli halinde nektarin 5 liraya gitmektedir. Üreticilerimiz bunları örtü altında yetiştirmektedir. Açık alanda daha henüz hasat başlamadı. Üreticilerimiz bu fiyatlardan memnun. İnşallah fiyatlar düşmez ve böyle devam eder diyoruz, çiftçilerimizin yüzü güler"diye konuştu.