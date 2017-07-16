16.07.2017 09:48:45
Nefes kesen tatbikat!
Kolombiya'daki uluslararası festivalde Blackhawk-Arpia helikopterlerin yanı sıra Kfir savaş uçakları da sahne aldı. Brezilya Hava Kuvvetleri ise, Super Tucano'larla şov yaptı.
Görüntüler Kolombiya Rionegro'dan. Uluslararası F-Air Colombia 2017'ye ev sahipliği yapan ülkede, nefes kesen gösteriler vardı.
Blackhawk-Arpia helikopterlerin yanı sıra Kfir savaş uçakları da hava festivalinde sahne aldı.
Brezilya Hava Kuvvetleri ise, Super Tucano'larla şov yaptı.
Gerçek merminin kullanıldığı kurtarma tatbikatında ise, inanılmaz bir görüntü ortaya çıktı.