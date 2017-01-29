29.01.2017 21:25:43
Nefes kesen maçın galibi Pınar Karşıyaka!
Spor Toto Basketbol Ligi'nde Banvit, sahasında Pınar Karşıyaka'ya 109-104 mağlup oldu
Spor Toto Basketbol Ligi'nde Banvit, sahasında Pınar Karşıyaka'ya 109-104 mağlup oldu.
***KÜNYE***
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Yener Yılmaz x, Fatih Arslanoğlu x, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu x
Banvit: Doğukan x, Muric x 3, Kulig xx 6, Tolga xx 3, Emir x, Orelik xxx 29, Metehan x, Merthan x, Vidmar xxx 13, Chappell xxx 15, Furkan xx 11, Theodore xxx 24
Başantrenör: Sasa Filipovski
Pınar Karşıyaka: Petway x 4, Muhammed xx 10, Akif x, Green xx 12, Brown xxx 29, Ponitka xxx 16, Owens xx 16, Erdi x, Alp x, Soner x 5, Summers xxx 17, Görkem x
Başantrenör: Nenad Markovic
1. Periyot: 29-28 (Banvit lehine)
Devre: 51-48 (Banvit lehine)
3. Periyot: 72-82 (Pınar Karşıyaka lehine)
5 faulle çıkan: Owens, Petway (Pınar Karşıyaka)
(İbrahim Aldemir / İHA)
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