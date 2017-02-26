26.02.2017 21:21:26

Necmettin Erbakan, dualarla anıldı

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Erbakan'ın vefatının 6. yılı nedeniyle kabri başında anma töreni düzenlendi

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 6. yılında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve partililerin katıldığı törenle anıldı.

Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, Erbakan'ın siyaset, devlet adamı ve bilim insanı olarak kendilerine önderlik ettiğini belirtti.

Karamollaoğlu, "Hocamıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor ve onun yolundan gitmeyi bizlere nasip etmesini diliyoruz. Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Allah, Hocamızın bize gösterdiği yolda sabit olmayı bizlere nasip etsin. Bu yolda şaşkınlığa düşen ve etrafa savrulan tüm kardeşlerimize de gerçekleri görmeyi nasip etsin. İslam alemi, büyük bir felaketle karşı karşıya. Her tarafta kan ve gözyaşı var. İnşallah bir uyanış olur ve bu sıkıntılar def edilir." ifadelerini kullandı.

Anma törenine, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yasin Hatipoğlu, eski Eminönü Belediye Başkanı ve Cansuyu Derneği İstanbul Şube Başkanı Lütfi Kibiroğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Mezarlıktaki anma etkinliğinin ardından Eyüp Sultan Camisi'nde akşam namazı sonrası mevlid-i şerif programı düzenlendi. Programa, Genel Başkan Karamollaoğlu, partililer ve vatandaşlar iştirak etti.