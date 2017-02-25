26.02.2017 09:24:41

Necmettin Erbakan anıldı

Eski başbakanlardan Erbakan'ın vefatının 6. yılı dolayısıyla kabri başında tören düzenlendi

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 6. yılında kabri başında anıldı.

Cihannüma İstanbul Temsilciliği tarafından düzenlenen programda, Merkezefendi Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığındaki kabri başında toplu şekilde dua edildi.

Duanın ardından Saadet Partisi Kağıthane Gençlik Kolları üyeleri, vatandaşlara çorba, gül suyu, helva ve lokum ikram etti.

Törene katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Erbakan'ın adalete dayalı dünya düzenini ilk hedef olarak belirlediğini söyledi.

Güçlenerek kalkınmanın Erbakan'ın en önemli hedefleri arasında bulunduğuna işaret eden Dalkılıç, "Rahmetli Erbakan Hocamızın talebesi olmaktan dolayı gururluyuz. Kendisi İslam birliğini esas alarak, vazifesini hakkıyla tamamladı, bize örnek bir isim olarak, lider olarak, dava adamı olarak son nefesini verdi. Ölümünün 6. yılında kendisini rahmetle anıyoruz." dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kansu ise Erbakan'ın anlatılabilmesi ve anlaşılabilmesinin önemini vurgulayarak, "Bize büyük bir miras ve dava bıraktı. İnşallah Cenab-ı Hak onun bıraktığı bu davayı hedefine ulaştırmayı bizlere nasip eylesin. Hatırasını onunla alakalı çalışmaları ve onun eserlerini okuyarak yaşatabiliriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Törene, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar, Necmettin Erbakan'ı anmak için mezarlığı ziyaret etmeyi sürdürüyor.







