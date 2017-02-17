17.02.2017 14:40:20

Necdet Turan 'Beş Kıtada Beş Maraton' projesinin finalini yapacak

Türkiye'nin görme engelli ilk dağcısı ve maraton koşucusu Necdet Turhan, 2002 yılında Ağrı Dağı zirve tırmanışı ve New York Maratonu ile başlattığı 'Beş Kıtada Beş Maraton Beş Zirve' projesinin finalini gerçekleştirecek.

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Türkiye'nin görme engelli ilk dağcısı ve maraton koşucusu Necdet Turhan, 2002 yılında Ağrı Dağı zirve tırmanışı ve New York Maratonu ile başlattığı 'Beş Kıtada Beş Maraton Beş Zirve' projesinin finalini gerçekleştirecek.Turhan, Avustralya'nın en yüksek noktası Kosciusko zirve tırmanışı için antrenörü Nevzat Öntaş ile 27 Şubat - 12 Mart 2017 tarihleri arasında Avustralya'ya gidecek. Sydney'de yaşayan dağcıların da katılacağı tırmanış ekibi, Avustralya Kıtası'nın en yüksek noktası Kosciusko Zirvesi'ne 4-7 Mart 2017 tarihleri arasında ulaşmayı planlıyor."15 yıllık hayalim gerçek olacak"Görme engelli sporcu Necdet Turhan konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"2002 yılından başlayarak antrenörüm ve dağ kılavuzum Nevzat Öntaş ile sürdürdüğümüz 'Beş Kıtada Beş Maraton Beş Zirve' projemiz final aşamasında. 2017 Mart ayında Avustralya'da son etkinliğimiz olan Kosciusko zirve tırmanışıyla projeyi tamamlamış olacağız. Etkinlik, ABD'de yaşayan Türklerin 2003 yılında oluşturduğu Bridge To Türkiye (BTF) Derneği tarafından bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında koordine edilip destekleniyor. Projeyle 15 yıldır mücadelesini verdiğim beş kıtada maraton koşmak ve beş tırmanış yapmak hayalim gerçek oluyor. Ayrıca Kosciuszko tırmanışı vesilesiyle BTF organizasyonuyla ODTÜ'de okuyan beş engelli öğrenciye burs verilecek ve 16 kör okuluna Braille edebiyat kaynak kitap setleri dağıtılacak. Bunun yanında görme engelliler için Braille İngilizce öğrenim setleri de basılacak."Necdet Turhan kimdir?Necdet Turhan 1957 yılında Balıkesir'de doğdu. Bir memur ailesinin en küçük bireyi olan Turhan ilk orta ve lise öğrenimlerini Bursa'da tamamladı. Dağcılık ve atletizme onur üyesi olduğu ODTÜ Dağcılık Kolu'nda başlayan görme engelli sporcu yine ODTÜ siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden 1994 yılında şeref öğrencisi derecesiyle mezun oldu. Emekli memur olan Turhan Bursa'da yaşıyor.