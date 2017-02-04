04.02.2017 11:24:02

Necati Ünal: Hedefimiz dünya markası olmak

Vali Ahmet Hamdi Nayir, iş dünyasına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Keramika Seramik'i ziyaret etti.

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Vali Ahmet Hamdi Nayir, iş dünyasına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Keramika Seramik'i ziyaret etti.Vali Ahmet Hamdi Nayir'i Keramika Yönetim Kurulu Başkanı Necati Ünal ile Keramika Genel Müdürü Emin Yüce karşıladı.Vali Nayir fabrikadaki üretim alanlarını gezdi, üretim aşamaları, yatırımlar, projeler ve hedefler hakkında bilgiler aldı.Dünya çapında bir marka olmayı hedeflediklerini aktaran Necati Ünal, "Keramika 2006 yılında 'Mutfaklarınızı Renklendiriyoruz' sloganı ile üretim hayatına başladı. Şuanda 650 personeli ile günde 80 bin parça renkli sofra eşyası üretmektedir. Türkiye'de ve dünyada en fazla renk ve model üretimi yapan firmalardan biridir. Üretiminin yüzde 50'sini ihracat eden bir firmayız. Meksika'dan Kore'ye, Fransa'dan ABD'ye kadar geniş bir coğrafyada toplam 52 ülkede mutfakları renklendiriyoruz. Türkiye'de seçkin züccaciye mağazalarında, zincir marketlerle, 22 ilde bulunan 38 franchise mağaza ve online satış ile Türkiye genelinde üreticilere ulaşmaktadır. Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş, Türkiye'nin züccaciye sektörüne hizmet veren önemli bir marka konumuna gelmeyi başaran firmalardan biriyiz" dedi.Keramika'nın sosyal sorumluluk projelerinin önemine değinen Vali Ahmet Hamdi Nayir, kamu, üniversite, sanayi işbirliğine dikkat çekti. (EFE)