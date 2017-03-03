03.03.2017 18:44:59

Necati Kara Hayrangöl Dağlarında

Ağrı Orman Ve Su İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 3 Mart Dünya doğa hayatı günü nedeniyle Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl Köyü mevkisinde yüksek kesimlere 500 kilo buğday ve 150 kiloya yakın sakatat ve benzeri yiyecekleri bırakarak mevsim şartlarında aç kalan doğa hayvanlarını unutmadılar.

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Ağrı Orman Ve Su İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 3 Mart Dünya doğa hayatı günü nedeniyle Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl Köyü mevkisinde yüksek kesimlere 500 kilo buğday ve 150 kiloya yakın sakatat ve benzeri yiyecekleri bırakarak mevsim şartlarında aç kalan doğa hayvanlarını unutmadılar.Zor şartlara aldırmadan Ağrı'ya 71 Eleşkirt ilçesine 37 km uzaklıktaki Hayrangöl köyü mevkisine gelerek doğaya yem ve sakatat bırakan Orman Su işleri personellerinin çalışması taktir toplarken konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklama yapan Ağrı Orman ve Su işleri müdürü Necati Kara şu ifadelere yer verdi."Doğa Şartlarının olumsuz olduğu bu dönemlerde yaban hayatını desteklemek adına il şube müdürlüğü olarak yaban hayvanları için yemleme çalışmalarımız devam etmektedir. 3 Mart Dünya Yaban hayatı nedeniyle Ağrı orman ve su işleri müdürlüğü olarak yaban hayatına sahip çıkmaktayız. Şuanda yaban hayvanları için doğaya 500 kilo buğday ve yaklaşık 150 kilo sakatat ve benzeri yiyecekleri doğaya bırakmış bulunmaktayız." dedi.Kara konuşmasının devamında av yasağının başladığına değinerek "26 Şubat 2017 tarihi itibariyle ülke genelinde ve Ağrı ilimizde av sezonu kapanmıştır. Bu dönemlerde yaban hayvanlarının üreme , tüy değiştirme ve eşleşme dönemi olup av yapılması kesinlikle yasaktır. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olarak bu tür yasak bir avlanma ile karşılaştıklarında Orman müdürlüğünün ihbar hatlarına , ona ulaşamıyorlarsa Jandarmanın ihbar hatlarını arayarak bilgi vermeleri konusunda duyarlılığa davet ediyorum. Bu vesileyle 3 Mart yaban hayatı gününü tekrar kutlarım" diye konuştu.