09.05.2017 16:02:59
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcularının hatıraları İstanbul'da. 5 Mayıs'ta açılan ve 2 Temmuz'a kadar devam edecek olan NBA Fan Zone Sergisi, İstanbul Demirören AVM'de ziyarete açıldı. Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron James, Stephen Curry, Russell Westbrook ve Kevin Durant gibi NBA süperstarlarının formaları, objeleri ve hikayeleri sergideki yerini aldı. Her gün saat 11.00-21.00 arasında açık olan serginin bilet fiyatları ise tam 20 TL, öğrenci 15 TL olarak belirlendi. Ziyaretçiler biletlerini biletix gişelerinden ya da internet üzerinden alabilir.
NBA Fan Zone Sergisi İstanbul'da
Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron James gibi birçok NBA yıldızının formaları, objeleri ve hikayeleri sporseverlerle buluşuyor. NBA Fan Zone Sergisi, 2 Temmuz'a kadar İstanbul'da.Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron James gibi birçok NBA yıldızının formaları, objeleri ve hikayeleri sporseverlerle buluşuyor. NBA Fan Zone Sergisi, 2 Temmuz'a kadar İstanbul'da.
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcularının hatıraları İstanbul'da. 5 Mayıs'ta açılan ve 2 Temmuz'a kadar devam edecek olan NBA Fan Zone Sergisi, İstanbul Demirören AVM'de ziyarete açıldı. Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron James, Stephen Curry, Russell Westbrook ve Kevin Durant gibi NBA süperstarlarının formaları, objeleri ve hikayeleri sergideki yerini aldı. Her gün saat 11.00-21.00 arasında açık olan serginin bilet fiyatları ise tam 20 TL, öğrenci 15 TL olarak belirlendi. Ziyaretçiler biletlerini biletix gişelerinden ya da internet üzerinden alabilir.