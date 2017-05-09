09.05.2017 16:15:18

NBA Fan Zone Sergisi İstanbul'da

Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron James gibi birçok NBA yıldızının formaları, obje

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Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron James gibi birçok NBA yıldızının formaları, objeleri ve hikayeleri sporseverlerle buluşuyor. NBA Fan Zone Sergisi, 2 Temmuz'a kadar İstanbul'da.Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcularının hatıraları İstanbul'da. 5 Mayıs'ta açılan ve 2 Temmuz'a kadar devam edecek olan NBA Fan Zone Sergisi, İstanbul Demirören AVM'de ziyarete açıldı. Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron James, Stephen Curry, Russell Westbrook ve Kevin Durant gibi NBA süperstarlarının formaları, objeleri ve hikayeleri sergideki yerini aldı. Her gün saat 11.00-21.00 arasında açık olan serginin bilet fiyatları ise tam 20 TL, öğrenci 15 TL olarak belirlendi. Ziyaretçiler biletlerini biletix gişelerinden ya da internet üzerinden alabilir.