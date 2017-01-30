30.01.2017 15:23:00

Nazlı Ilıcak'tan 'evet' paylaşımı

Nazlı Ilıcak sosyal medya hesabından referandum için 'evet' paylaşımı yapıldı. Mesajın veriliş şekli akılları karıştırırken Ilıcak'ın kızı açıklama yaptı: Hesap hacklendi.

Nazlı Ilıcak'ın Twitter hesabında yapılan "Bu millet varsa, ben de varım. Güçlü bir Türkiye için ben de evet diyorum" paylaşımı akılları karıştırdı.



Paylaşım için bir de Acun Ilıcalı'nun hesabının mention'lanması dikkat çekti.



Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak, T24'e konuştu.



Aslı Ilıcak "Kadın hapiste. Böyle bir şey mümkün mü? Telefonu yok bir şeyi yok. Sürekli hesabı hack'leyip, böyle paylaşımlar yapıp siliyorlar. Kendisinin sosyal medya hesaplarının şifresi kimsede yok. Avukatlarımız çalışmaya başladı. Twitter hesabını kapattıracağız" dedi.





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