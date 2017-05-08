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Nazire Terzi'nin yargılandığı dava
08.05.2017 18:45:12

Nazire Terzi'nin yargılandığı dava

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılanmasına devam edildi- Darbeci general Terzi'nin eşi Nazire Terzi: - 'Tek suçum Semih Terzi'nin eşi olmak'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 52,5 yıla kadar hapis talebiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada hazır bulunan Terzi, hakkındaki iddiaları reddetti.

Terzi, FETÖ'nün darbe girişiminden iki gün önce eşinin telefonundan, "Nursel Hanım'ı ara, annemin hasta olduğunu söyle ve Ankara'ya gelmemi iste. Mesajı hemen sil." mesajı geldiğini, bunun üzerine Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın eşi Nursel Aksakallı ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Aksakallı ile görüşmesinin ardından mesajla ilgili darbeci general Terzi ile konuştuğunu belirten sanık Terzi, eşinin kendisine, "Neden aradın, annem çok mu hasta?" diye karşılık verdiğini belirtti. Sanık Terzi, bu konuşmadan ötürü çekilen mesajdan Semih Terzi'nin haberi olmadığını iddia etti.

Konuyla ilgili Nursel Aksakallı'nın beyanlarının da çelişkili olduğunu öne süren Terzi, "Ben Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesine aracı olmadım. Kendisinin Ankara'ya gelmesinden haberdar değilim." savunmasını yaptı.

Önceki celse hakkında ByLock kullanıcısı olup olmadığına dair bilgi istendiğini belirten Terzi, son bir yıldır akıllı telefon kullandığını ve ByLock kullanıcısı olmadığını kaydetti.

Suçlamaları reddeden Terzi, "Tek suçum Semih Terzi'nin eşi olmak." diyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savunmanın ardından görüşü sorulan duruşma savcısı mütalaasında, önceki celse sanığın "ByLock" kullanıp kullanmadığının tespiti için Ankara Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasını, dijital materyallerin incelenmesine ilişkin müzekkerelerin cevaplarının beklenmesi ve isnat edilen suçların niteliği, suçları işlediği yönünde somut deliler olması nazara alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, Nazire Terzi'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti ve davayı 8 Haziran'a erteledi.

- İddianame

İddianamede Nazire Terzi ile darbeci eşi Semih Terzi'nin darbe girişimini bir hafta kadar öncesinden bildikleri, darbenin başarıya ulaşması için görev yeri Silopi'den Ankara'ya dikkati çekmeden ve sorunsuz gelmek isteyen Semih Terzi'nin eşini 13 Temmuz'da aradığı, "Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın eşini ara, annemin çok hasta olduğunu ve beni çok sevdiğini söyle." dediği, Nazire Terzi'nin de eşinin isteğini yerine getirdiği ve iki gün sonra gerçekleştirilecek darbe içinde yer alacak eşinden şüphe edilmemesini sağlamaya çalıştığı belirtilerek, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" etmekle suçlandı.

Terzi'nin, doktor kıyafetiyle 23 Temmuz'da GATA acil servisine gidip, "Asos" isimli program yüklü bilgisayarı kimseye haber vermeden izinsiz kullandığı sırada görevli personelce fark edilip yakalandığı, kim olduğu sorulduğunda Onkoloji Hastanesinde doktor olduğunu, GATA ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol bulunduğunu, bundan sonra GATA'da çalışacağını söylediği aktarılan iddianamede, görevlilerin resmi yazı talep ettikleri Terzi'nin, böyle bir yazı olmadığını söylediği kaydedildi.

Nazire Terzi'nin buradan hastane morguna gittiği, görevlilere Semih Terzi'nin eşi olduğunu, cenazeyi görmek istediğini söylediği, görevlilerin izin vermediği ifade edilen iddianamede, görevli doktorların olayı tutanağa geçirdiği bildirildi.

Terzi'nin 11 Ağustos'ta gittiği noterde de kendisine vekaletname çıkarmayan noter görevlisini FETÖ adına tehdit ettiği belirtilen iddianamede, şöyle denildi:

"Nazire Terzi'nin 15 Temmuz'dan önce eşinin izin alması için tavassutta bulunması, 23 Temmuz'da GATA'ya giderek bilgisayarlarda sahte işlem yapmaya çalışması, hastanede görevli olmadığı halde görevlendirilmiş gibi eşinin öldürüldüğü saati değiştirmeye çalışarak örgüt adına faaliyet yürütmesi, darbeci eşinden kalan mal varlığını tedbir konulmadan başkasına devredebilmek için vekaletname çıkarmak için gittiği noterde aynı örgütün korkutucu gücünü kullanarak, 11 Ağustos'ta tehditte bulunması, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren fiillerinin bütün halinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün üyesi olmak suçunu da ayrıca oluşturduğu anlaşılmaktadır."

İddianamede, Nazire Terzi'nin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 52,5 yıla kadar hapsi isteniyor.


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