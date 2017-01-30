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Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Yeni Türkü konseri
30.01.2017 13:17:06

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Yeni Türkü konseri

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) tarafından, 27'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Yeni Türkü konserinde mali müşavirleri yalnız bırakmadı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) tarafından, 27'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Yeni Türkü konserinde mali müşavirleri yalnız bırakmadı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB) Başkanı Cemal Yükselen, ASMMMO Başkanı Ali Şahin, STK Başkanları ve çok sayıda muhasebeci, mali müşavir katıldı.

Konser öncesinde konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Sizler ekonominin can damarısınız. Ama bugün sizler de sıkıntı içerisindesiniz. Türkiye'de ekonomi kötüye giderse herkes zarar görüyor, düzgün olursa herkes kazanıyor. Ne yazık ki bugün ülkemizin içinde bulunduğu durum hiç iç açıcı değil. 90 yıldır bizler bu cumhuriyeti sevdik, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü, emeğe saygıyı sevdik. Dönmeyelim geriye. Daha ileri gidelim. Muasır medeniyetler seviyesine erişelim. Irkımız, inancımız ne olursa olsun millet olarak bu ülkenin kıymetini bilelim, gelecek kuşaklara hep beraber yaşanabilir bir ülke bırakalım" diye konuştu.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB) Başkanı Cemal Yükselen de "Maalesef çok zor bir dönemden geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz ortam tam bir yangın yeri. Sosyal, siyasi, ekonomik sorunlar nedeniyle geleceğe ilişkin kaygılarımız her geçen gün artıyor. Ben de çocuklarım adına yarınımızdan kaygılıyım. Ama her şeye rağmen cumhuriyetin kuruluş felsefesine inananlar olarak Atatürk'ün ilkelerine sahip çıktık, onu bugünlere getirdik, yarınlara da taşıyacağız. Yılmayacağız, karamsar olmayacağız, sevgiyle, hoşgörüyle barışa, kardeşliğe, çocuklarımızın hak ettiği yarınlara birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ASMMMO Başkanı Ali Şahin ise "Şu anda mevsim olarak kışı yaşıyoruz ama ekonomi ve siyasal olarak da kış mevsimini aratmayacak bir süreçten geçiyoruz. 1'inci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük ekonomik krizin yaşandığı bizzat devlet yetkililerinin ifadelerinde yer alıyor. Bunu meslek camiası olarak zaten çok yakından birebir görüyor ve yaşıyoruz. Bu nedenle bize yüklenen sorumlulukların farkında olmalı ve dayatmalara karşı hayır demeliyiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından alkışlar arasında sahneye çıkan Yeni Türkü 2012 yılında çıkardığı "Şimdi ve Sonra" adlı 20'inci albümüne ait birbirinden güzel şarkıların yanı sıra dillere yer eden Maskeli Balo, Telli telli, Destina, Bana Bir Masal Anlat gibi şarkılarını art arda seslendirdi.

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