23.02.2017 11:45:52

Nazım'da 'Nihavent Esintiler' konseri

Yenimahalle Belediyesi Klasik Türk Müziği Topluluğu, Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda 'Nihavent Esintiler' isimli konser verdi.

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Yenimahalle Belediyesi Klasik Türk Müziği Topluluğu, Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda "Nihavent Esintiler" isimli konser verdi.Yenimahallelilerin yoğun ilgi gösterdiği müzik dolu geceye, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal da katıldı. Şef Bülent Çınar yönetiminde birbirinden güzel eserleri seslendiren koro, Yenimahallelilere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı. Unutulmaya yüz tutan klasik Türk müziğinin birbirinden güzel eserlerinin seslendirildiği gecede, salonu dolduran müzikseverler eserlere hep birlikte eşlik etti.Konser öncesi konuklara hitap eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizi sanatın başkenti yapmaya uğraşıyoruz. Türk halk müziğine, Türk sanat müziğine, tiyatroya, tüm sanat dallarına sahip çıkıyoruz. Sanatın olmazsa olmaz olduğunu, insanların ufkunu açtığını ve ülkenin birliğine ve bütünlüğüne hizmet ettiğini, kardeşliği pekiştirdiğini, barışı, sevgiyi egemen kıldığını biliyor, sanata ve sanatçıya sahip çıkıyoruz. Çünkü artık dünyada gelişmişlik sadece ekonomiyle değil kültür sanatla ölçülüyor" dedi.Hülya Köksal'ın sunuculuğunu yaptığı ve iki bölümden oluşan konserde 20'nin üzerinde kürdilihicazkâr, hüzzam, muhayyer kürdi ve hicaz makamında eser seslendirilirken, sürpriz şarkılar söyleyen Şef Bülent Çınar yorumuyla geceye damgasını vurdu.