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Nazilli Ticaret Odası, Adana Yapı Fuarına katıldı
19.02.2017 12:01:13

Nazilli Ticaret Odası, Adana Yapı Fuarına katıldı

Nazilli Ticaret Odası, üyelerine yönelik tanıtım destekleri kapsamında hayata geçirdiği fuarlara katılım etkinliğinden birisini daha gerçekleştirdi.

Nazilli Ticaret Odası, üyelerine yönelik tanıtım destekleri kapsamında hayata geçirdiği fuarlara katılım etkinliğinden birisini daha gerçekleştirdi.

Adana'da 16-18 Şubat tarihleri arasında da gerçekleştirilen Adana İnşaat 2017 konsepti ile düzenlenen 11. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı'na Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, yönetim kurulu üyeleri Hüsnü Erturan, Mehmet Ali Karıncalı, Mehmet Tunçyürek, Recep An, Ayhan Yeloğlu ve Mustafa Gün ile Genel Sekreter Lütfi Özkal ve oda çalışanları Osman Ümütlü katıldı. Adana İnşaat 2017 fuarı incelemesinin yanı sıra il genelinde tarihi ve turistik mekanları da gezen Nazilli heyeti hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.

İlk olarak 16-18 Şubat 2017 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilen 11. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı'nı gezen Nazilli Ticaret Odası yönetimi ve oda üyesi işadamları, firmalarla yaptıkları görüşmelerde karşılıklı ticari faaliyet konusunda fikir alışverişinde bulundular. Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan fuar ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Adana İnşaat Fuarı, bölgedeki büyük firmalarla sektörün buluşmasına büyük imkan sağlıyor. İzolasyondan tesisata, boyadan vitrifiye ürünlerine, çatı ve cephe kaplamalarından seramik mutfak ve banyoya, kapı ve pencereden ısıtma soğutma sistemlerine, doğalgaz ekipmanlarından tesisat ve yalıtıma, kent mobilyaları park bahçe düzenlemelerinden belediye ihtiyaçlarına kadar yüzlerce ürünün sergilendiği fuarlar, geniş konsepti ile oda üyelerimizin ufkunu genişletmeye ve beklentilerini karşılamaya yetecektir" dedi.

Fuar gezisi sonrası, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Şahbaz'ın ev sahipliğinde ATOSEV tesislerindeki yemekte buluşan Nazilli heyetini, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Zübeyit Şendur ile yönetim kurulu üyeleri Muzaffer Emin Yumuşak, Naci Heybeli, Mehmet Şah Aba, Şahin Güneşer, Mehmet Özel, Meclis Başkan Yardımcısı Yüksel Yavuz, Genel Sekreter Vekili Birol Yarman, Genel Sekreter Yardımcısı Barış Gökhan Topal ve Basın Sorumlusu Yusuf Toprak hazır bulunarak karşıladı.

Yapı fuarı kapsamında Adana'ya yapılan ziyarette A+ Akredite odalar arasında yer alan Adana Ticaret Odası'nın Sosyal Tesislerine konuk olduklarını ifade eden Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; "Adana'ya hem fuarı ziyaret ederek gelişen yapı ve dekorasyon sektörünü incelemek hem de ilimizdeki odalarımızı ziyaret etmekti. Bu geziler sayesinde Nazilli'mizin de tanıtımını yapmış oluyoruz, Nazilli'ye bakış açılarına bir artı daha katmayı amaçladık. Ayrıca ticari anlamda da nasıl işbirliği yapabiliriz konularını da ileride değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz bizleri güzel bir şekilde ağırladıkları gibi, odalarının işleyişleri hakkında detaylı bilgiler de aktardılar. Bu bilgiler bizim için çok önemli çünkü Adana Ticaret Odamız A+ Akredite olmuş önemli odalarımızdan bir tanesi. Bu konuda bizde Nazilli Ticaret Odası olarak yeni yaptığımız hizmet binamızın yanı sıra hizmet içi eğitimlerle A+ olma yolunda ilerliyoruz. Bu zorlu süreçte kendileriyle işbirliği görüşmesi de yapma fırsatı bulduk. Nazilli ile Adana Ticaret Odamızın Sekretaryaları bu görüşmeleri bugün itibariyle sürdürerek bu başarıya ulaşmış Adana Ticaret Odası'ndan da örnekler, öneriler alacak."

'Şehre Vizyon Katmak İstiyoruz'

İyi önerilere her zaman açık, iyi yaptıkları çalışmaları da daha iyiye çıkarmak için çalışan bir oda olduklarını vurgulayan Başkan Arslan; "39 ilden büyük 300 bini aşkın nüfusa hitap eden bir Nazilli'ye yakışmayan Ticaret Odası hizmet binasına sahiptik. 150 metrekarelik bir binada çalışan bir odanın üyelerine hizmetinde yetemeyeceğine inandığımız için yola çıkmıştık. Bayrak yarışında üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek için hizmet binamızı yaptık ve eksikliklerini tamamlıyoruz. 4-5 ay içinde açılışını yaparak en kısa sürede A+ Akrediteyi de almayı planlıyoruz. Hem üyelerimize uyguladığımız hizmet kalitesini artırmak, hem de şehrimizin vizyonuna bir değer katmak istiyoruz" diye konuştu.

'Türkiye'nin Emrindeyiz'

Nazilli Ticaret Odası üyelerini Türkiye'nin en büyük 5. Kenti Adana'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Şahbaz da; "Dostluklar gelmeyle-gitmeyle olur, konuşmayla, içilen bir çay veya yemekle olur. İstişareler böyle başlar. İnşallah bunun devamını da bekliyoruz. Adana Ticaret Odası olarak A+ Akredite konusunda sekretaryamız gerçekten çok çalışarak mücadele etti. Bu konuda başta Nazilli olmak üzere tüm Türkiye'deki odalarımızın emrindeyiz. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa biz yapmaya hazırız. Nazilli Ticaret Odası'nın sekretaryasını ağırlayarak, odamızın sekretaryasından çalışmalar ve işleyiş hakkında bilgi alışverişi yapmalarını sağlayabiliriz. Biz bilgimizi, birikimimizi ve ekmeğimizi paylaşmaya her zaman açığız. Yeter ki bize bir alo desinler, 24 saat hizmetlerindeyiz" ifadelerini kullandı.

Adana Ticaret Odası'na ait ATOSEV tesislerinde öğle yemeğinde ağırlanan Nazilli heyeti, Ceyhan'a geçerek ilçede önemli içecek kültürü olan Şalgam'ın tadına baktı. Daha sonra Ceyhan Ticaret Odası'nı ziyaret eden Başkan Nuri Arslan ve heyeti ardından Hatay'a geçerek konakladı.
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