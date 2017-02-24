24.02.2017 12:03:37

Nazilli Ticaret Borsası yeni hizmet binasına kavuşuyor

Nazilli Ticaret Borsası, tüm birimleriyle Avrupa Birliği standartlarında hizmet verecek yeni ve modern bir hizmet binası yapımı için arsa alımını neticelendirdi. Bu doğrultuda Nazilli Ticaret Odası ile ortak aldığı arsanın yarı hissesini de yapılacak yeni hizmet binası için satın aldı.

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Nazilli Ticaret Borsası, tüm birimleriyle Avrupa Birliği standartlarında hizmet verecek yeni ve modern bir hizmet binası yapımı için arsa alımını neticelendirdi. Bu doğrultuda Nazilli Ticaret Odası ile ortak aldığı arsanın yarı hissesini de yapılacak yeni hizmet binası için satın aldı.Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Ziya Aksüt, yaptığı açıklamasında; "2012 yılında Nazilli Ticaret Odası ile birlikte yapılacak yeni hizmet binası için devlet kara yolu üzerinde müşterek satın alınan arsanın tamamını almış bulunmaktayız. Tapusunu aldığımız bin 55, 17 metrekare ölçümlü alana, hizmet binamızı yapacağız. Binanın iç mimarisinde, kullanım alanı açısından tamamen üye ve insan kaynakları memnuniyetine yönelik hizmetler olacak. Nüfus yoğunluğu ve ekonomisi ile birçok il'den büyük Nazilli'de; Avrupa standartlarında hizmet verecek Borsa Hizmet Binası inşaası için çalışmalara başlayacağız, Nazilli için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.Nazilli Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan devir işlemleri neticesinde Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya AKSÜT, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'dan kurum adına tapuyu teslim aldı.