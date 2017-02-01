01.02.2017 18:10:06

Nazilli polisi 5 zanlıyı daha yakaladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında 6 ila 29 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 zanlıyı yakaladı.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında 6 ila 29 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 zanlıyı yakaladı.Muammer Aksoy Mahallesinde bulunan adreslere baskın düzenleyen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ile Terörle Mücadele(TEM) ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 100 Polis, aranan birçok suçluyu uykuda kıskıvrak yakaladı. Karşılarında polisi görünce şoke olan zanlılar kaçmaya çalıştı, ancak güvenlik güçlerinin aldığı tedbirler neticesinde bunda başarılı olamadılar. Evlerinden alınarak asayiş büro amirliğine getirilen şahıslar arasında, haklarında 6 ila 29 yıl arasında hırsızlık başta olmak üzere değişik suçlardan arama kaydı bulunan Süleyman B. (6 yıl) Rukiye B. (11 yıl) Erdal G. (27 yıl) Kiraz G. (10 yıl) ve Dilek G.'nin (29 yıl) olduğu bildirildi. Zanlılar emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Nazilli Adliyesinde görülen davada, söz konusu 5 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.