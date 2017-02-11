12.02.2017 08:09:07

Nazilli'de minikler tiyatroyla eğlendi

Nazilli'de 23 Nisan Kreş ve GBE öğrencileri, tiyatrocu Tevfik İnceoğlu'nun 'Mamu ile Vık Vık' isimli çocuk oyunu ile doyasıya eğlendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Nazilli'de 23 Nisan Kreş ve GBE öğrencileri, tiyatrocu Tevfik İnceoğlu'nun 'Mamu ile Vık Vık' isimli çocuk oyunu ile doyasıya eğlendi.Nazilli'de 2-6 yaş çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti veren 23 Nisan Kreş ve Gündüz Bakımevi Öğrencileri, okullarında sanat camiasının ünlü isimlerinden Tiyatrocu Tevfik İnceoğlu'nun ekibini misafir etti. Öğrencileri eğlendirmenin yanında eğitici mesajlar da verilen oyunda düzenli uyku saati ve trafik kurallarının önemi anlatıldı.Çocukların doğumundan itibaren aile içinde başlayan eğitimin kreş ve anaokullarında şekillenmeye başladığını ifade eden 23 Nisan Kreş ve GBE Kurucu ve Sorumlu Müdürü Esin Ülkü Beyazıt, "Aile içinde başlayan eğitimin, daha sonra okul ve çevre ile birlikte yürüdüğünü dikkate alacak olursak, çocuğun her üç çevrede de üstleneceği rolleri gereğince yerine getirebilmesi için ona destek olacak eğitim ortamlarının çok iyi planlanması gerekmektedir. Bizler de tiyatroyu bir sahne faaliyeti olması dışında, çocuğun eğitiminin her safhasında kullanılacak bir öğe olarak görüp, eğitim programlarımızı buna göre düzenlemekteyiz. Türkiye'de ise birçok alanda olduğu gibi çocuk tiyatrosunun gelişimi için yeterli çalışmaların yapıldığını söylemek mümkün değildir. Son yıllarda ilçemizde tiyatro faaliyetlerinin artmaya başladığını görmek bizleri oldukça umutlandırmaktadır. Bu nedenle Nazilli Özel 23 Nisan Kreş ve GBE olarak bu yönde etkinlikleri olabildiğince desteklemekte ve katılım sağlamaktayız" dedi.