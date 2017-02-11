SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Nazilli'de minikler tiyatroyla eğlendi
12.02.2017 08:09:07

Nazilli'de minikler tiyatroyla eğlendi

Nazilli'de 23 Nisan Kreş ve GBE öğrencileri, tiyatrocu Tevfik İnceoğlu'nun 'Mamu ile Vık Vık' isimli çocuk oyunu ile doyasıya eğlendi.

Nazilli'de 23 Nisan Kreş ve GBE öğrencileri, tiyatrocu Tevfik İnceoğlu'nun 'Mamu ile Vık Vık' isimli çocuk oyunu ile doyasıya eğlendi.

Nazilli'de 2-6 yaş çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti veren 23 Nisan Kreş ve Gündüz Bakımevi Öğrencileri, okullarında sanat camiasının ünlü isimlerinden Tiyatrocu Tevfik İnceoğlu'nun ekibini misafir etti. Öğrencileri eğlendirmenin yanında eğitici mesajlar da verilen oyunda düzenli uyku saati ve trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Çocukların doğumundan itibaren aile içinde başlayan eğitimin kreş ve anaokullarında şekillenmeye başladığını ifade eden 23 Nisan Kreş ve GBE Kurucu ve Sorumlu Müdürü Esin Ülkü Beyazıt, "Aile içinde başlayan eğitimin, daha sonra okul ve çevre ile birlikte yürüdüğünü dikkate alacak olursak, çocuğun her üç çevrede de üstleneceği rolleri gereğince yerine getirebilmesi için ona destek olacak eğitim ortamlarının çok iyi planlanması gerekmektedir. Bizler de tiyatroyu bir sahne faaliyeti olması dışında, çocuğun eğitiminin her safhasında kullanılacak bir öğe olarak görüp, eğitim programlarımızı buna göre düzenlemekteyiz. Türkiye'de ise birçok alanda olduğu gibi çocuk tiyatrosunun gelişimi için yeterli çalışmaların yapıldığını söylemek mümkün değildir. Son yıllarda ilçemizde tiyatro faaliyetlerinin artmaya başladığını görmek bizleri oldukça umutlandırmaktadır. Bu nedenle Nazilli Özel 23 Nisan Kreş ve GBE olarak bu yönde etkinlikleri olabildiğince desteklemekte ve katılım sağlamaktayız" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

'Türkiye'nin yarısı ABD ve Rusya'yı sevmiyor'
'Türkiye'nin yarısı ABD ve Rusya'yı sevmiyor'
Geçen yıl yapılan ancak yeni açıklanan ankete katılanların sadece yüzde 12.4'ü ABD'ye 'çok olumlu' baktıklarını belirtirtti.
12.02.2017 02:55:48
'5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı olacak'
'5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı olacak'
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz '5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı olacak' dedi.
11.02.2017 23:31:50
Brezilya'da polisler grevlerini sürdüyor
Brezilya'da polisler grevlerini sürdüyor
Brezilya'nın Espirito Santos eyaletindeki askeri polis grevi, eyalet yönetimi ile bazı polis dernekleri arasında eylemin sona erdirilmesi için anlaşma imzalanmasına rağmen askeri polis yakınlarınca sürdürülüyor.
11.02.2017 23:30:10
Gürcistan'da ABD ile ortak bir 'savaş eğitim merkezi' inşa edilecek
Gürcistan'da ABD ile ortak bir 'savaş eğitim merkezi' inşa edilecek
Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, geçen yıl ABD ile güvenlik alanında imzalanan çerçeve anlaşmasına göre 'bir savaş eğitim merkezi inşa edileceğini' söyledi.
11.02.2017 22:26:59
Samsun'da 17 saattir doğalgaz kesintisi var
Samsun'da 17 saattir doğalgaz kesintisi var
Samsun'da yol çalışması sırasında doğalgaz boru hattının hasar görmesi nedeniyle kente gaz akışı durdu.
11.02.2017 21:53:48
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Şanlıurfalı öğrenciler uzaktan erişimle dua ve Kuran okunmasını sağlayarak sulama yapan 'Modern mezar taşı' yaptılar.
11.02.2017 20:17:18
Bu ülkede tek odalı daire 950 bin TL
Bu ülkede tek odalı daire 950 bin TL
Norveç'te son bir yıl içerisinde konut fiyatlarının yüzde 13 civarında arttı.
11.02.2017 20:09:32
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
Türk askerleri El Bab'a girdi
Türk askerleri El Bab'a girdi
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
IŞİD'in Avrupa'daki kanlı planını Türk polis önledi
IŞİD'in Avrupa'daki kanlı planını Türk polis önledi
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları