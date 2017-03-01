02.03.2017 09:11:40

Nazilli'de engellilerin talepleri karşılanıyor

Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) Başkanı Tayfun Yazıcı, 'Nazilli'deki tüm engellilerimize destek verdiğimiz gibi ilçe dışındaki engellilerimizin de destekçisiyiz' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) Başkanı Tayfun Yazıcı, "Nazilli'deki tüm engellilerimize destek verdiğimiz gibi ilçe dışındaki engellilerimizin de destekçisiyiz" dedi.Dernek binasında yerel ve ulusan basın mensuplarını ağırlayan NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu güne kadar Nazilli'deki tüm engellilere derman olduklarını ifade eden Yazıcı, "8 ay önce göreve başladık. Bu göreve başlarken Nazilli halkına güvenerek bazı projelere imza attık. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde 'evde engelli kalmasın' diye bir proje çalışmamız vardı. Kendi kendimize program çalışması yaptık. Programımızın ilk maddesi 'Engellinin karnını doyurmak.' Yani engellinin ihtiyacı olan Protez ve hayatının içinde olmasını sağlayan araçların sorunlarını eksiklerini gidermektir. NAZENDER olarak 3 Aralıkta başlattığımız evde 'Engelli Kalmasın' projesi ile Nazilli'de Akülü araç ve Manuel sandalye ihtiyacı olan bütün engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderdik. Toplam 14 adet akülü araç dağıttık. Gerektiği kadar da manuel sandalye dağıttık. Bunun yanında Spastik engelli 3 çocuğumuza özel araç yapıldı ve onları da teslim ettik. Şu anda bu yeni gelen araçlarımızı da değerli basın mensuplarımızın haberleri desteğinde bize ulaşan iş adamlarımız ve İzmir'den bir iş adamı bu araçları derneğimize bağışladı. 3 Adet akülü ve 10 Adette manuel sandalye İnşallah bu Akülü aracımızın bir tanesi Kuyucak'ta bir çocuğumuza gidecek." dedi.Okullarla işbirliği yapıyoruzYazıcı, "Biz engelli çocuklarımızın ihtiyaçları ile ilgili okullarla koordineli çalışıyoruz. Rehabilitasyon merkezlerinden engelli araca veya başka bir araca ihtiyacı olan insanların isimlerini alıyoruz. Dernek olarak gidip araştırıyoruz. 'Ne gibi bir sıkıntısı var? Gerçekten ihtiyacı var mı?' Öğreniyoruz ve hemen ertesi gün esnafımıza giderek bu araçların teminini sağlıyoruz ve bu konuda çok başarılı olduk. Başarılı olduğumuzu da ilçedeki okulları gezdiğimizde akülü araca ihtiyacı olan engellimiz kalmadığını görüyoruz. Nazilli dışına da destek veriyoruz. Benim için çok büyük bir güzellik bu. Bizim amacımız hizmet. Basınımızda bu konuda bize yardımcı oldu ve inanın şuan Nazilli'de akülü araca ihtiyacı olan hiçbir engelli kalmadı. Artık Nazilli dışına götürüyoruz. Elimizde hazırda araç ta mevcut" dedi.