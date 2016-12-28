29.12.2016 02:02:50

Nazilli'de depoları su bastı

Nazilli'de etkili olan sağanak yağış, mobilya deposu olarak kullanılan bir evin bodrum katını sular altında bıraktı.

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Nazilli'de etkili olan sağanak yağış, mobilya deposu olarak kullanılan bir evin bodrum katını sular altında bıraktı.Sokaktan geçen kanalizasyon borusunun patladığı için su altında kalan depoda, mobilyalar kullanılmaz hale geldi. Yeni Mahalle 74 sokak numara 13'te mobilyacı İbrahim Taşkıran'a ait depoda meydana gelen su baskınında, ASKİ ekipleri sınıfta kaldı. 2 saat boyunca ekiplere ulaşamayan Taşkıran,"Kanalizasyon patlıyor ve depom sular altında kalıyor. Ekiplere ulaşmak çok zor. Saatlerdir arıyoruz ortada yoklar" dedi.Daha sonra adrese gelen ekipler, saatler sonra depoda su boşaltma çalışmalarına başladı.