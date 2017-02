19.02.2017 21:23:15

Nazilli'de bıçaklı kavga 1 ölü 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi öldü bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili iki kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi öldü bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili iki kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay akşam saatlerinde Sümer Arenası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazilli'de düzenlenen deve güreşini izleyen iki grup arasında güreşlerden sonra kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre; Bahir O. ve E.B. ile A.T. ve M.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen şahıslar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, Bahri O. ve E.B. iddiaya göre A.T. ve M.K. tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karaciğerine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Bahri O. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın'a sevk edilen Bahri O., yolda hayatını kaybetti. Öte yandan, karın boşluğu ve kolundan yaralanan E.B.'nin yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildiPolis, kısa sürede bıçaklı saldırgan olduğu ileri sürülen A.T. ve M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.Acı haberi duyup hastaneye akın eden Bahri B.'nin yakınları sinir krizleri geçirdi.