23.02.2017 08:23:06

Nazilli'de anaokulu öğrencileri ekmek yapmayı öğrendi

Nazilli'de ekmeğin sofraya geliş öyküsünü yerinde öğrenen anaokulu öğrencileri, pişirdikleri ekmeği büyük bir iştahla yiyerek işletme sahiplerine teşekkür etti.

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Nazilli'de ekmeğin sofraya geliş öyküsünü yerinde öğrenen anaokulu öğrencileri, pişirdikleri ekmeği büyük bir iştahla yiyerek işletme sahiplerine teşekkür etti.Nazilli'de 2-6 yaş grubu öğrencilere eğitim veren Nazilli Özel 23 Nisan Kreş ve Gündüz Bakım Evi Kurum Müdürü Esin Ülkü Beyazıt, öğrencileri için yıl boyunca sosyal faaliyetler düzenlediklerini ifade ederek, "Ekmek, sofralarımızın vazgeçilmezi olan ve doyumluk yemek yememizi sağlayan bir besin türüdür. Ekmek her ne kadar soframıza hazır olarak gelse de soframıza gelene kadar birçok aşamadan geçmektedir. Ekmeğin ham maddesi buğdaydır. Buğdayın ekmeğe dönüşmesi safhasında ise birçok kişi emek harcamaktadır. Fırıncının tezgahı üstünde ve ya vitrinde görüp imrendiğimiz nar gibi kızarmış, mis gibi kokan ekmeğin öyküsüne tanık olmak için anasınıfı öğrencilerimiz ile ekmek fırınını ziyarete gittik. Ekmeğin yapılışını başlangıçtan itibaren gözlemledik. Öğrencilerimiz her gün yedikleri ekmeğin soframıza gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğini gördüler. Un nasıl hamur oluyor, daha sonra nasıl ekmek olarak fırına verilip pişiriliyor, bunu işlemleri dikkatle izleyen minikler fırından yeni çıkan ekmeğin de tadına baktılar. Bize bu faaliyeti gerçekleştirmemiz konusunda destek olan ve öğrencilerle tek tek ilgilenen Numune Tek İşletmeleri ekibine, bizimle ilgilenen ve en sonunda miniklere ekmek ikram eden ustalara ayrıca teşekkür ederiz" dedi.