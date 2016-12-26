26.12.2016 08:31:19

Nazilli'de 350 girişimci sertifikalarını törenle aldı

Nazilli Ticaret Odası, Nazilli İşkur ve Aydın KOSGEB Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen girişimcilik kursuna 1700 kişi arasından seçilen 350 kursiyer girişimcinin sertifikaları törenle verildi.

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Nazilli Ticaret Odası, Nazilli İşkur ve Aydın KOSGEB Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen girişimcilik kursuna 1700 kişi arasından seçilen 350 kursiyer girişimcinin sertifikaları törenle verildi.Eğitimlerini tamamlayan girişimciler, işyeri açmaları halinde 50 Bin TL Hibe ya da 100 Bin TL Sıfır faizli kredi kullanabilecek.Nazilli Ticaret Odası, Nazilli İşkur ve Aydın KOSGEB müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan 350 kursiyer, sertifikalarını görkemli bir törenle aldı. Nazilli Küçük Sanayi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törene; Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, İş-Kur Müdürü Şahin Altınkurt, kursiyer girişimciler ve aileleri katıldı.TERÖR SALDIRILARINA RAĞMEN EKONOMİ BÜYÜYORSertifika töreni Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından açılış konuşmasını yapan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, 2016'da yaşanan terör olaylarına rağmen ülke ekonomisinin devamlı büyüdüğünü söyledi. Yeni Türkiye ekonomisinde girişimcilerin eğitim aldıktan sonra iş kurmalarının gerekliliğine dikkat çeken Arslan, Ticaret Odası olarak her zaman genç girişimlere destek vereceklerini kaydetti. Nuri Arslan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:"2016 yılında 350 yeni girişimciyi sertifika vererek iş kurmaları halinde 50 bin lira hibe ve 100 bin lira sıfır faizli kredi almalarına olanak sağladık. Kurslardan mezun olan girişimcilerimizin %20 si hiç vakit kaybetmeden işletmelerini açarak ekonomimize katkı sağlamaya başladılar. Bu bizim en büyük mutluluk ve gurur kaynağımızdır. 2016 senesinde pek de iç açıcı olmayan olaylar yaşadık. Hem içeriden hem dışarıdan birçok terör saldırısına maruz kaldık. Ülkemizi bölmeye yeltenen hainler hem malımıza hem de canımıza kastederek ülkemize zarar vermeye çalıştılar. Fakat, halkımız geçmişte olduğu gibi günümüzde de birlik ve beraberliğimize mani olmaya çalışan her türlü tehlikeyi bertaraf etmeyi başarmıştır. Gelecekte de canımız pahasına da olsa hiç bir düşman saldırısına boyun eğmeyeceğimizi tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz Terör saldırılarında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza, şehit olan güvenlik güçlerimize de Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen ekonomimiz büyüme eğilimi göstermeye devam etmektedir. Kısa süreli dalgalanmalar, makro ekonomiye zarar vermeyecek boyutlarda önemsiz değerler oluşturmaktadır. Bu süreçte ekonominin askerleri olan sanayicimiz ve tüccarımız üzerine düşeni layıkıyla yapmaya devam ederken en ufak bir korku ve tereddüt yaşamadan yeni yatırımlar yapan girişimcilerimizi de canı gönülden tebrik ediyorum. 2017 yılının ülkemize sağlık, huzur ve barış getirmesini, bolluk ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyor, yeni yılınızı şimdiden kutluyorum."Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan'ın ardından kürsüye gelen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, kurstan sertifika almayı hak kazanan tüm kursiyerleri kutladığını belirterek, mesleki kariyelerinde başarılar diledi. Güçlü ekonomi için bilinçli girişimcilerin yetişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Alıcık, kursiyelerin ilçe ekonomisine katkı sağlayacaklarını belirtti.Kısa süre önce Nazilli'ye atanan Kaymakam İbrahim Küçük ise" İlçeye geleli daha 3-4 gün oluyor ve bu katılmış olduğum ikinci sertifika töreni oldu. Bu demektir ki burada daha çok sertifika törenleri göreceğiz galiba. Günümüzde üretim ile tüketim arasındaki bağı oluşturan girişimcilerimizin eski düzenle çalışamayacaklarını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla üretimin unsurlarından bir tanesi olan girişimcilerin çağımıza ayak uydurarak, eş değerleri ve dünyadaki rakipleriyle rakabet edebilir haline gelmesi için bilgi edinmesi ve bilgiyi paylaşmayı gerekiyor. Bu açıdan bugün burada törende sertifika alacak olan arkadaşlarımız, kısmen de olsa bu konuda bir kurs almış, eğitim almıştır. Ben bu açıdan bilginin en önemli çağda bu eğitimi düzenleyen ticaret odamıza, işkur müdürlüğümüze teşekkür ederim. Sertifika alan girişimcilerimize de başarılar dilerim." diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.