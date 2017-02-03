03.02.2017 21:11:44

Nazilli Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediyesi Şubat Ayı Meclis toplantısı yapıldı. Belediye Meclis salonunda yapılan toplantıya Başkan Vekili Erkin Özbek başkanlık yaptı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Nazilli Belediyesi Şubat Ayı Meclis toplantısı yapıldı. Belediye Meclis salonunda yapılan toplantıya Başkan Vekili Erkin Özbek başkanlık yaptı.Nazilli Belediyesi Meclis Şubat 2017 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20 maddesi gereği, Nazilli Belediyesi Meclis Salonunda Nazilli Belediye Başkan Vekili Erkin Özbek Başkanlığında yapıldı. Meclis Toplantısında 4 gündem maddesi, 2 de ek gündem maddesi görüşüldü.Meclis toplantısının ilk gündem maddesinde geçtiğimiz günlerde görevi başında kaza sonucu şehit olan Polis Hasan Özdemir'in isminin Yeşil Mahalledeki parka verilmesi oybirliği ile karar verildi. Toplantının ikin gündem maddesinde yer alan İsabeyli Mahallesi 11. Cadde C Bloktaki içkili mekânın ruhsatının verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Üçüncü madde ise kamyoncular garajının Kamyoncular Kooperatifi ve nakliye şirketine tahsisi görüşüldü ve alınan kararın iptal edilmesi meclis üyelerinin oy birliği ile onaylandı. Gündemin son maddesinde yer alan 2017 gelir tarifesine ilaveler yapılması görüşüldü ve meclis üyelerinin kararıyla oy birliğiyle kabul edildi.Meclis toplantısında görüşülen ek gündem maddelerinde Dallıca Mahallesi 166 adada 3901,50mÂ²taşınmaz üzerinde yapılacak olan 32 adet konutun için Nazilli Belediyesinin garantör olmasına ve Belediye Başkanı H.Haluk Alıcık'a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Diğer ek gündem maddesinde ise Pirlibey Mahallesi 126 adada 1.187,19mÂ² taşınmaz üzerinde yapılacak olan 12 adet konut projesinin iş ve işlemleri için Nazilli Belediyesi'nin garantör olması ve Belediye Başkanı H.Haluk Alıcık'a yetki verilmesi de oybirliği ile karara bağlandı.