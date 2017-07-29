29.07.2017 14:18:28

'Navaz Şerif'e operasyonun arkasında kim var?

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in görevden alınmasının ardından Türkiye'de iki gazete konuyu manşetine taşıdı. İddialara göre Navaz Şerif'e yapılan bir operasyondu ve arkasında bazı örgütler var. İşte ayrıntılar...

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca'dan sızdırılan “uluslararası vergi kaçakçılığına” ilişkin belgelerde adı ve faaliyetlerinin geçtiği gerekçesi ile 'yolsuzluk'la suçlanıyor. Anayasa Mahkemesi dün, Başbakan Şerif'i görevinden azledildi. Anayasa Mahkemesi Hakimi Ejaz Afzal Han "Pakistan Başbakanı'nın parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" belirterek Şerif'in ömür boyu siyasetten men edildiğini duyurdu. Haberin ardından Şerif, istifa kararı aldı. Şerif'in ailesi ve kendisi hakkında yolsuzluk davaları başlatılacak.

Sabah ve Yeni Söz Gazeteleri, Pakistan'da yaşananları bugünkü manşetine taşıdı.

"ARKASINDA PAKİSTAN'IN FETÖ'SÜ TAHİR-ÜL KADRİ VAR!"

Sabah, Şerif'in bir darbeye maruz kaldığını söyleyerek, Jane Louıse Kandur imzasıyla Daily Sabah'ta yayınlanan "Fethullah Gülen ve Pakistanlı sahte din adamının şaşırtıcı benzerliği" başlıklı bir makaleye atıfta bulundu. Haberde, söz konusu yazıya özetle aktarılanlar şu şekilde:

"- Cemaatin lideri olan Tahir-ül Kadri, ülkesinde güvende olmadığını söyleyerek uzun yıllardır Kanada'da yaşıyor.

- Sandığa saygı duymayan Kadri, 2014'te destekçilerini sokağa davet etmiş, olaylar ölümlere neden olmuştu.

- Dinler arası diyalog felsefesini benimseyen yapı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yayılmayı hedeflerken uluslararası kurumların da desteğini alıyor.

- Kadri, demokrasi yanlısı görünürken ülkesini Batı'ya şikayet etmekten çekinmeyen bir isim.

- İnsanları sokağa dökmeyle tehdit eden Kadri, milyonları çağırmasına rağmen birkaç on bin kişiyi toplayabildi.

- Sık sık rüyalarında Peygamber Efendimizi gördüğünü söylüyor. Hatta kendisini siyasete Peygamber Efendimiz'in yönlendirdiğini iddia ediyor.

- Cemaatin üst düzey isimleri ülkede hukuk ve güvenlik birimlerinde çok etkili.

- Kadri, 1981'de Hıristiyan- Müslüman Diyalog Formu'nu kurdu.

- Kadri'ye bağlı olan vakıfların idaresindeki okulların modern İslam eğitimi verdiği söyleniyor."

ŞERİF DESTEKÇİLERİ SOKAKLARDAYDI

Başbakan Navaz Şerif'in partisi PML-N (Pakistan Müslüman Birliği-Navaz) destekçileri dün protesto gösterileri düzenleyerek Anayasa Mahkemesi'nin kararını eleştirdi.





"ARKASINDA BATI TERÖR ÖRGÜTÜ VAR"

Yeni Söz gazetesi ise 12 Temmuz 2016'da Pakistan'da sokaklara asılan afişleri hatırlattı. Afişlerde Pakistan Genelkurmay Başkanı'na, Şerif iktidarına müdahale etme çağrısında bulunuluyordu.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Mısır'da Mursi'yi devirmeyi başaran ‘Batı Terör Örgütü (BTÖ), önce Türkiye'yi işgale yeltendi, başarılı olamayınca Katar'a yöneldi, orada da başarısız olunca, Pakistan hükümetini mahkeme darbesi ile devirdi.

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Örgütün Pakistan başarısının morali ile hızla Azerbaycan, Afganistan, Kuveyt, Somali, Malezya, Endonezya, Sudan gibi Türkiye dostu ülkelere yönelmesi bekleniyor."







NAVAZ ŞERİF KİMDİR?

Navaz Şerif, halen Pakistan'ın en büyük ikinci holdingi olarak kabul edilen İttifak Holding'in sahibi olan Şerif ailesinin bir çocuğu olarak 1949 yılında Lahor'da doğdu. Lahore ve Pencap Üniversitelerinde okudu. Hukuk alanında yüksek lisans yaptı. İlk olarak 1 Kasım 1990 -18 Temmuz 1993 arasında, ikinci olarak 17 Şubat 1997 ile 12 Ekim 1999 arasında başbakanlık yaptı. Navaz Şerif 5 Haziran 2013 tarihinde üçüncü kez Pakistan'ın başbakanı olmuştu. PML-N lideri Şerif'in siyasi kariyerindeki önemli olaylardan bazıları; 1998'de Hindistan'ın nükleer testlerine tepki olarak gerçekleştirdiği nükleer denemeler, Kargil Savaşı sırasında Hindistan'a karşı tutumu ve General Pervez Müşerref tarafından yapılan darbeyle görev süresi bitmeden önce başbakanlıktan düşürülmüştü.